70 Menschen aus Belgien wollen in der Ukraine kämpfen - Geht das so einfach?

Deutlich wird dieser Unterschied erst recht, wenn eine solche Person in russische Gefangenschaft gerät. Als Teil der ukrainischen Armee ist man dann Kriegsgefangener und unterliegt internationalen Konventionen. Ohne Mitgliedschaft in einem offiziellen Freiwilligenkorps fällt man unter russisches Recht und kann für lange Zeit in einer russischen Zelle oder in einem Arbeitslager landen.

In der Frage, ob unter diese Bedingungen nicht auch die islamistischen belgischen Syrienkämpfer fallen, entgegnet der Professor, dass diese nicht für einen anerkannten Staat kämpfen und schon deshalb nicht unter die Kämpfer-Immunität fallen. Zudem, und das ist laut Zwanenburg noch wichtiger, ist der IS eine Terrorgruppe und es ist in Belgien ohnehin verboten, sich einer solchen Gruppierung anzuschließen.