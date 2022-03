Ein Gemälde des belgischen Surrealisten René Magritte ist für 71,4 Mio. € versteigert worden

Sotheby’s hatte das Werk als „eines der begehrtesten noch in Privathand befindlichen Gemälde“ angepriesen und der Hammer fiel bei einem Rekordbetrag von 71,4 Mio. €. Der bisherige Rekord für ein Magritte-Werk lag bei „Le principe du plaisir“, das 2018 für 23,9 Mio. € versteigert wurde. Das Werk ist eines der am teuersten verkauften Kunstwerke in Europa.

Bei dem jetzt versteigerten Magritte handelt es sich um eine Version, die der Künstler 1961 für Anne-Marie Gillion-Crowet gemalt hatte. Es ist mit den Maßen 144 cm auf 146 cm die größte horizontale Version. Crowet ist die Tochter des damaligen Sammlers und Kunstmäzens Pierre Crowet, bei dem die Surrealisten ganz hoch im Kurs standen. Seine Tochter stand schon als 16-Jährige Modell für Magritte und sollte zu seiner Muse werden.

Warum deren Familie das Gemälde jetzt versteigern ließ, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie der Name des Käufers. Das jetzt versteigerte Bild hing von 2009 bis 2020 als Dauerleihgabe im Brüsseler Magritte-Museum.

Das Haus hat aber noch eine weitere Version im Besitz und zwar eines aus den 1950er Jahren, dass von den Brüsseler Museen 1954 erworben wurde. Andere Versionen sind im Peggy Guggenheim-Museum in Venedig, Museum of Modern Art in New York und in den Königlichen Museen für Schöne Künste in Brüssel zu sehen.