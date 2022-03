Flandern unterstützt Städte und Gemeinden bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen

Die Landesregierung hat am Mittwoch ein Schreiben an die 5 flämischen Provinzgouverneure und an die Bürgermeister der rund 300 flämischen Gemeinden mit der Bitte gerichtet, sich auf die Aufnahme von zahlreichen ukrainischen Kriegsflüchtlingen vorzubereiten. „Niemand kann voraussagen, wie viele Flüchtlinge zu welchem Moment genau nach hier kommen werden“, heißt es in dem Schreiben.

Wenn die EU-Kommission den automatischen Schutzstatus für diese Flüchtlinge aktiviert, können die EU-Mitgliedsstaaten ukrainische Flüchtlinge sofort aufnehmen und die Asyl- und Aufnahmeverfahren fallen weg: „Dann können die Flüchtlinge direkt in unsere Gemeinschaft kommen, in unsere Städte und Gemeinden.“ Das wird noch in dieser Woche der Fall sein.

Flandern steht hierbei vor großen Herausforderungen, so Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) und „wir können von unseren Bürgern nicht verlange, dass sie allen ukrainischen Flüchtlingen eine langfristige Bleibelösung anbieten.“ Darum soll mit den Kommunen geschaut werden, wie eine kollektive und strukturierte Aufnahme gewährleistet werden kann.

Die Landesregierung erinnert daran, dass es sich bei vielen Flüchtlingen um Frauen mit Kindern handeln wird, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben und die deshalb auch Begleitung brauchen. Am Samstag geben MP Jambon und die Minister für Kommunalpolitik und Wohnen, Bart Somers (Open VLD) und Matthias Diependaele ein Webseminar für die Bürgermeister, um diese zu unterstützen und die Landesregierung prüft, in welchem Umfang Gelder freigemacht werden können.