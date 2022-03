Flanderns Radio- und Fernsehsender unterstützen die Hilfsaktion des Konsortiums 12-12 für die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg in Europa und das lässt auch die Hörer, Zuschauer und Leser der flämischen Mediengruppen nicht kalt. Die Bürger in Flandern möchten mit Sach- und Geldspenden helfen und nicht wenige wollen auch ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Wie groß die Hilfsbereitschaft ist, zeigt sich in den sozialen Medien und auch die klassischen Medien in Flandern machen hier mit.

Ab Donnerstag (2. März) kann jeder die Hilfsaktionen des Konsortiums 12-12 unterstützen, sprich die 7 Hilfsverbände, die diesem Konsortium angeschlossen sind. Sie werden die Mittel dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Das Spendenkonto von 12-12 lautet BE 19 0000 0000 1212.

Neben diesem Spendenaufruf werden alle beteiligten Radiosender von VRT, DPG Media und SBS sowie zahlreiche lokale Radiostationen auch eine symbolische Aktion starten und pünktlich um 8 Uhr 45 den Song "Give peace a chance" von John Lennon auflegen. Hiermit schließen sich die flämischen Medien einer europaweiten Medienaktion für den Frieden an.

Die Spots für das Konsortium 12-12 sind bei folgenden Fernsehsendern zu sehen: Eén und Canvas (VRT), VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD und HLN.BE (DPG Media), Play 4, Play 5, Play 6 und Play 7 (SBS). Zu hören sind sie in den Radios Radio 1, Radio 2, Klara, MNM und Studio Brussel (VRT) sowie bei Qmusic, Joe und Willy (DPG Media), NRJ (SBS) und Radio Nostalgie. Zudem werden sie kostenlos allen regionalen und lokalen TV- und Radiosendern angeboten.