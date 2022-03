Gemälde mit einmaliger Stadtansicht aus dem 17. Jahrhundert wieder in Antwerpen

Das Museum „Vleeshuis“ in Antwerpen ist um eine Attraktion reicher geworden. Ab Ende März ist dort das Gemälde „De aankomst in Sint-Anneke, met zicht op Antwerpen“ („Die Ankunft in Sint-Anneke, mit Sicht auf Antwerpen“) zu sehen, ein monumentales Werk aus dem 17. Jahrhundert der beiden Maler Hendrik van Minderhout und Jan van Helmont.