Mal was anderes: Ein "Baucamp" soll Kinder und Jugendliche für das Bauwesen begeistern

Die Bau-Föderation Limburg hat diese „Baulager“ gemeinsam mit der PXL Hochschule in der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt initiiert, denn das Baufach in Flandern bzw. in Belgien kämpft mit einem Facharbeitermangel. Aktuell können 7 von 10 Bauunternehmen in Belgien offene Stellen nicht besetzen, denn es bewerben sich kaum Arbeitsuchende auf diese Jobangebote.

Offenbar sind die Kinder und Jugendlichen auf diesen „Baucamps“ begeistert, denn der Verband und die PIX Hochschule organisieren in den kommenden Osterferien weitere solche Initiativen, um junge Leute zu ermutigen, später einen Job am Bau anzunehmen. Dabei geht es übrigens nicht nur um harte körperliche Jobs, sondern auch um Berufe mit Feinarbeit und technologischer Präzision bzw. auch um Bürojobs in der Verwaltung und in der Logistik von Bauunternehmen.