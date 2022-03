Mehr Jobs vermittelt: Der belgische Arbeitsmarkt ist wieder im Aufwind

Diese Studie stellt u.a. fest, dass viele jüngere Leute einen neuen Job gefunden haben und dies in erster Linie in der Gastronomie und im Bereich Zeitarbeitsvermittlung. Hinzu kommt, dass viele Über-60-Jährige länger arbeiten, weil deren Arbeitgeber auf deren Erfahrung setzen - auch aufgrund des akuten Mangels an Fachpersonal in unserem Land.

Aber, auch zahlreiche Über-60-Jährige finden in diesen Zeiten neue Jobs. Laut Studie werden zahlreiche neue Arbeitsplätze über Zeitarbeitsfirmen vermittelt und besonders viele neue Stellen entstehen im Pflegebereich, die auch besetzt werden können.

Auch bei der Industrie, vor allem im Pharmabereich und im Maschinenbau werden neue Arbeitsplätze geschaffen, wenn hier die Arbeitgeber auch noch etwas zurückhaltend sind. Wo es wieder aufwärtsgeht, sind die Sektoren, die während Corona am schwersten betroffen waren, sprich in der Gastronomie und in den Bereichen Kunst, Kultur und Unterhaltung.

Rückläufig sind am Arbeitsmarkt weiter der Reisesektor, die Luftfahrt und auch die Bereiche Gesundheit, Finanzen und Landwirtschaft. Die eher positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sind in allen Regionen in Belgien sichtbar, doch am deutlichsten schneidet die Wallonie ab. Hier gab es im vergangenen Jahr 13 % mehr Anwerbungen. In Flandern betrug dieser Wert 8 % und in der Brüsseler Hauptstadt-Region 5 %.