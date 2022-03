Waffen, Hilfsgüter und Medikamente aus Belgien auf dem Weg in die Ukraine

Das Notfall-Einsatzteam B-Fast bringt Zelte, Decken, Hygieneartikel, und Schutzausrüstungen im Wert von etwa 230.000 € in die Ukraine, die das belgische Außenministerium mitteilte. Belgien entspricht damit einer Bitte um Hilfe der Ukraine, die diese bereits kurz nach Beginn der russischen Invasion an die Europäische Union gerichtet hatte.

Inzwischen ist auch ein Großteil der Waffen und der Munition, die Belgien an die Ukraine liefert, vor Ort angekommen. Weitere Waffenlieferungen laufen bereits an. Zunächst hatte das belgische Verteidigungsministerium noch logistische Probleme zu beseitigen, wie z.B. die Bereitstellung von speziellen Transportfahrzeugen für Waffenlieferungen. Belgien liefert der Ukraine 5.000 Maschinengewehre mit entsprechender Munition und 200 Panzerabwehrwaffen.

Inzwischen steht auch eine umfangreiche Lieferung an Medikamenten und an medizinischer Ausrüstung aus Belgien in den Startlöchern. Unser Land bringt z.B. Medikamente, wie Schmerz- und Narkosemittel oder auch Antibiotika in die Ukraine. Die belgischen Gesundheitsbehörden hatten in der Ukraine nachgefragt, wo besondere Dringlichkeit herrscht.