Corona: Erneut leichter Anstieg der Infektionen bei Zwanzigjährigen in Flandern

In den Provinzen Westflandern, Antwerpen und Flämisch-Brabant ist die Zahl der Neuinfektionen mit Coronaviren bei Personen in den Zwanzigern erneut leicht gestiegen. Dies bestätigt der Virologe Steven Van Gucht (Foto). "Unter anderem deshalb setzt sich der Rückgang der Infektionen jetzt langsamer fort als in den letzten Wochen."