Konzertierungsausschuss: Corona-Pass ade, Maske nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Pflege

Knapp zwei Jahre, nachdem unser Land zum ersten Mal in einen Corona-Lockdown versetzt wurde, hat der Konzertierungsausschuss aller belgischen Regierungen beschlossen, dass die meisten Corona-Maßnahmen gestrichen werden können. Ab dem nächsten Montag gilt Code Gelb, was bedeutet, dass der Corona-Pass oder das Covid Safe Ticket (CST) praktisch überflüssig ist. Die allgemeine Maskenpflicht wird ebenfalls – mit wenigen Ausnahmen - aufgehoben. Das so genannte Passenger Locator Form (PLF) für Reisende, die aus dem Ausland zurückkehren, wird in vielen Fällen entfallen.