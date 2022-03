Solidarität mit Ukraine: VRT-Fernsehturm in Brüssel strahlt blau-gelb

In Europa tobt ein Krieg, und auch Belgiens Rundfunkanstalten bleiben nicht untätig. In dieser Woche wird der ikonische Reyers-Turm vor den Gebäuden der flämischen VRT und der französischsprachigen RTBF als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine blau und gelb beleuchtet sein. Gleichzeitig werden zahlreiche Initiativen ergriffen, um das ukrainische Volk tatsächlich zu unterstützen.

So unterstützt der VRT - gemeinsam mit den privaten flämischen Sendern DPG Media (VTM) und SBS (Play) - die Aktion des Konsortiums 12-12 für die Ukraine. Seit Donnerstagmorgen strahlen alle diese Fernseh- und Radiosender denselben Spot aus, in dem zu Spenden für die Opfer des Krieges aufgerufen wird.

Am Freitagmorgen um 8.45 Uhr haben die Radiosender von VRT, DPG Media, SBS und viele lokale Radiosender den Song "Give Peace a Chance" von John Lennon gespielt. Sie schloßen sich einer großen europäischen Aktion an, bei der Sender in ganz Europa dieses Lied als Aufruf zum Frieden spielten.

Der VRT-Regionalfunk Radio 2 ruft mit seiner Aktion Wéldoeners zur Solidarität auf. Auf radio2.be werden alle Möglichkeiten zu helfen gebündelt: finanziell, materiell und logistisch.

Am Freitag, den 11. März, wird im VRT-Klassikradio Klara eine Friedenssendung ausgestrahlt. Der Krieg geht an niemandem spurlos vorbei. Auch die Kulturwelt steht unter Schock. Sowohl ukrainische als auch russische Komponisten, Musiker und Künstler rufen dann zum Frieden auf.