Bundesregierung in Belgien startet Website mit Informationen über die Lage in der Ukraine

Die Website ist sowohl in den drei Landessprachen (Niederländisch, Französisch und Deutsch) als auch in Englisch verfügbar. Sie enthält Informationen, die für Belgier in der Ukraine und in Russland sowie für Ukrainer, die sich bereits in Belgien aufhalten, oder für Vertriebene, die erwägen, nach Belgien zu kommen, von Nutzen sein können.

Es gibt auch Informationen für lokale Behörden und Einzelpersonen, die Flüchtlingen aus der Ukraine eine Unterkunft bieten möchten. Am Freitag waren bereits provisorische Unterkünfte für 10.000 Flüchtlinge aus der Ukraine bereitgestellt worden.

Auf der Website finden diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Belgien geflohen sind, Informationen über ihre Rechte, wenn sie hier ankommen, über die Verwaltungsverfahren, die sie einhalten müssen, und andere wichtige Informationen.

Die Website enthält auch ein Nachrichtencenter mit den neuesten Informationen über den Krieg und seine Auswirkungen auf Belgien.