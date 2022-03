Gastronomie und Kultur: App zum Lesen des Covid Safe Ticket ab Montag nicht mehr nutzbar

Die App, die insbesondere von den Betreibern von Gastronomiebetrieben und in der Kulturszene verwendet wird, um die QR-Codes der Coronapässe (Covid Safe Ticket – CST) der Kunden zu lesen, wird ab dem 7. März außer Betrieb genommen. Ab dann muss der Coronapass in Belgien nicht mehr gezeigt werden. Dies kündigte Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke am Freitagabend in der Nachrichtensendung der VRT, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Flanderns an. Die Kultur-, Event- und Nachtszene äußerte sich erleichtert über das Verschwinden des Covid Safe Ticket, wies jedoch darauf hin, dass es schwierig sei, ihre Akivitäten wieder wie voo Corona aufzunehmen.