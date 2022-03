Kommunen unterstützen bei Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge: „1.000 Euro für jede Unterkunft"

Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) hat heute Morgen eine Online-Konsultation mit allen flämischen Bürgermeistern durchgeführt. "Wir werden die Gemeinden für jede von ihnen eingerichtete Sammelunterkunft entschädigen", sagte Jambon (N-VA) nach der Anhörung. "Für jede Unterkunft, die sie schaffen, erhalten sie 1.000 Euro.“

Der flämische Minister für Haushalt und Wohnungswesen Diependaele (N-VA) erklärte, dass es sich bei den 1.000 Euro (vorerst) um einen einmaligen Betrag pro verfügbaren Platz handelt. Unter der Bedingung, dass der Aufnahmeplatz für mindestens 3 Monate zur Verfügung gestellt wird.

"Die Bürgermeister sehen sich jetzt an, wo Raum vorhanden ist", so Jambon weiter. "Ich denke da an leerstehende Hotels oder Altenheime, aber die Bürgermeister kennen das lokale Angebot am besten. Dann können wir eine Bestandsaufnahme machen, um zu sehen, welche Orte sich am schnellsten in Betrieb nehmen lassen", sagte Jambon.

Innenminister Somers (Open VLD) sagt, dass Horeca Vlaanderen auch eine Umfrage unter dem Hotel- und Beherbergungssektor starten wird, um herauszufinden, wie viele Zimmer sie zur Verfügung stellen können. Der Flämische Bauverband und der Veranstaltungssektor untersuchen ebenfalls, welche Materialien sie den lokalen Behörden für die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung stellen können.