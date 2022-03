Nach Chat: Hinweise einer Frau aus Eeklo führen zur Verhaftung eines amerikanischen Pädophilen

Im April 2021 meldete eine Frau aus Eeklo (Ostflandern) einen Gesprächsverlauf, den sie mit einem Mann über die kanadische Messaging- und Chat-App Kik geführt hatte. Der amerikanische Mann, mit dem sie gechattet hatte, interessierte sich für Kinderpornografie und behauptete, er habe seine eigene vierjährige Tochter sexuell missbraucht.

Die Identität des Mannes war unbekannt, und die Ermittler hatten nur ein Pseudonym und das Land des Wohnsitzes zur Verfügung, als sie sich auf die Suche nach dem Kindersexualstraftäter begaben. Es wurden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um ihn ausfindig zu machen, und auch die internationale Verbrechensdatenbank von Interpol wurde zur Unterstützung der Ermittlungen herangezogen.

Schließlich gelang es dem ‚Open-Source Intelligence‘-Team der ostflämischen Bundespolizei, den 34-jährigen Verdächtigen aus Chesapeake im Bundesstaat Virginia zu identifizieren. Die Polizei in den Vereinigten Staaten nahm ihn am 18. Januar fest. Das Foto oben zeigt, wie über seine Verhaftung in einer amerikanischen Nachrichtensendung berichtet wurde.

Er wird verdächtigt, mehrere Sexualstraftaten an Kindern begangen zu haben, darunter den Missbrauch seiner eigenen vierjährigen Tochter und den Besitz von Kinderpornographie. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.