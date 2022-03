Streit eskaliert: Mann aus Hasselt während Pokerabend durch Schüsse verletzt

In einem Veranstaltungssaal, in dem am Freitag gegen 23 Uhr ein Pokerabend stattfand, wurden in Kuringen (Provinz Limburg) Schüsse abgefeuert. Die Limburger Polizei (LRH) entsandte mehrere Teams an den Ort des Geschehens. Ein 42-jähriger Mann aus Hasselt wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.