Ukraine: Königliche Familie fährt in den Krokusferien Ski. Nur König Philippe blieb zu Hause

Die Zeitung erfuhr, dass der König "wegen des Krieges in der Ukraine" im Land geblieben war. Der Palast gab keine weiteren Erklärungen ab. Der König wäre nicht aus Sicherheitsgründen in Belgien geblieben, sondern weil er Oberbefehlshaber der Armee ist und sich in dieser Eigenschaft über die Lage im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine auf dem Laufenden halten will.