Davis Cups: Belgische Mannschaft sicherte sich am Samstag in Finnland Teilnahme an der Gruppenphase

Belgien qualifizierte sich damit für die Gruppenphase vom 14. bis 18. September 2022 in vier Städten, in der 16 Mannschaften, darunter vier Gastmannschaften, antreten werden. Kroatien, der Finalist von 2021, Großbritannien und Serbien, die eingeladen wurden, sind bereits qualifiziert. Titelverteidiger Russland wurde am Dienstag vom Internationalen Tennisverband (ITF) wegen der Invasion Moskaus in der Ukraine "bis auf weiteres" suspendiert.

Belgien war durch einen 2:3-Sieg gegen Bolivien am 20. September in Asuncion (Paraguay) in die Weltgruppe zurückgekehrt.

Die zwölf Länder, die die Qualifikation für die Gruppenphase des Tennis Davis Cup 2022 durchlaufen mussten, sind nun bekannt. Es handelt sich um Belgien, Australien, Südkorea, Frankreich, Spanien, die USA, die Niederlande, Deutschland, Italien, Kasachstan, Schweden und Argentinien. Die Endrunde findet vom 23. bis 27. November 2022 mit acht Mannschaften statt.