Flämische Küste während der vergangenen Krokusferien sehr beliebt bei Touristen

Der blaue Himmel veranlasst in der Regel viele Menschen in Belgien, an die Küste zu fahren, und das war auch während dieser Krokusferien der Fall. Insgesamt gingen 600 000 Touristen am Strand spazieren, 40 % mehr als im Jahr 2021. Die Zahl der Übernachtungen blieb unverändert und lag bei einer Million.

Die Hotels waren am ersten Wochenende besonders gut ausgebucht, mit einer Auslastung von bis zu 80 %. Auch der Rest der Woche schnitt mit einem Anstieg von 26% besser ab als im Vorjahr. Etwa 20% der Gäste kamen aus den Nachbarländern. Seit der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Online-Buchungen um 50% gestiegen.

Bei den Vermietungsagenturen war die Zahl der Buchungen gleich hoch wie im Vorjahr. Die Belegungsrate lag bei rund 60%. Auch Besitzer von Zweitwohnsitzen kamen während der Ferien zahlreich an die Küste.