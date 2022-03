Haus eines 80-Jährigen steht nun alleine in der Mitte eines Kreisverkehrs in Mechelen

Dirk van den Broeck (80, Foto) wollte weiterhin dort wohnen bleiben, wo er schon seit 40 Jahren wohnt. Alle seine Nachbarn wurden enteignet, aber er hat mit der Stadt Mechelen eine Vereinbarung getroffen, dass er bis zu seinem Tod in seinem Haus wohnen bleiben darf. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass der Kreisverkehr mit den vorbeirasenden Bussen so nahe an seinem Haus und Garten liegen würde. Er hofft, dass die Stadt Mechelen schnell eine hohe Hecke anpflanzt.