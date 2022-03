Invasion der Ukraine - Tausende demonstrieren in Brüssel zur Unterstützung der Ukraine

Die Parolen auf den Plakaten waren eindeutig: "Stoppt den Krieg", "Europa, sei mutig, handle jetzt" oder "Schließt den Luftraum", und stachen in der Menge hervor, die mit gelben und blauen Fahnen der Ukraine und anderer osteuropäischer Länder geschmückt war. Die Menschen trugen gelbe Blumen mit blauen Bändern. "Russen, geht nach Hause!", skandierte die Menge.

"Unterstützen Sie die Ukraine mit allen Mitteln", forderte Yana Brovdiy, eine der Organisatorinnen und Mitglied des Komitees ‚Promote Ukraine‘. "Die Ukrainer wollen keine Flüchtlinge in Europa werden. Sie wollen sich verteidigen und ihr Land behalten.“

Viele ukrainische Bürger schlossen sich dem Unterstützungsmarsch an, darunter auch die 38-jährige Maria. "Unsere Hauptforderung ist die Schließung des Luftraums. Meine Eltern, die im Ruhestand sind, arbeiteten in einem Kernkraftwerk im Süden (Konstantinovka). Sie wohnen immer noch in der Nähe. Mein Vater ist krank und kann das Land nicht verlassen. Derzeit wird ein ähnlicher Anschlag befürchtet wie der auf das Kernkraftwerk in Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas. Es ist wahnsinnig... Ich bin sicher, dass der Krieg bald zu Ende sein kann, wenn der Luftraum geschlossen wird", hoffte sie.

Unter dem kosmopolitischen Publikum befanden sich auch viele Belgier. "Zu sehen, wie diese Menschen alles verlieren, wie die Häuser der Dörfer sinnlos zerstört werden, das ist unerträglich", sagte Pierre Demaret, ehemaliger Rektor der Freien Universität Brüssel (ULB).

"Ich bin schon lange nicht mehr auf eine Demonstration gegangen. Als ich 18 war, demonstrierte ich gegen den Krieg in Vietnam. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas erlebten wir fast ein Jahrhundert ohne Krieg. Wir stehen nun aber an einem Wendepunkt", sagt der ehemalige Rektor. "Ganz Europa wird aufrüsten. (...) Putin scheint isoliert und isoliert sich immer mehr, aber das Risiko eines Schneeballeffekts ist beträchtlich", befürchtet er.