Leichen eines jungen Paars aus Kortrijk in einem Auto im Hafen von Nieuwpoort entdeckt

Ein Auto mit zwei Insassen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Badegemeinde Nieuwpoort (Westflandern) im Wasser gefunden. Bei den Personen an Bord handelte es sich um ein junges Ehepaar aus Kortrijk, das seit Freitag vermisst wurde. Es sei wahrscheinlich versehentlich im Wasser gelandet, vermutet die Brügger Abteilung der Staatsanwaltschaft von Westflandern.