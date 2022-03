Mörderischer Eisenbahnverkehr: 60 Tiere wurden im Jahr 2021 in Belgien von einem Zug getötet

Das Frühjahr war die schlimmste Zeit für Zusammenstöße mit Tieren im vergangenen Jahr: 7 Unfälle im März und ebenso viele im April. Am häufigsten gerieten Hirsche unter die Räder eines Zuges: 25 Tiere starben auf diese Weise. 10 Wildschweine und 7 Wildvögel wurden im vergangenen Jahr ebenfalls von Zügen getötet.

Es überrascht nicht, dass in den ländlicheren Provinzen mit großen Waldflächen im wallonischen Süden Belgiens verhältnismäßig viele Tiere auf der Schiene zu Tode kamen. Im Jahr 2021 gab es in der Provinz Namür 12, in der Provinz Lüttich 11 und in der Provinz Luxemburg 10 tödlich verunglückte Tiere im Eisenbahnverkehr.

Kollisionen mit Tieren verursachten insgesamt 8.693 Minuten Verspätung. Darüber hinaus verzeichnete Infrabel weitere 22.672 Minuten Verspätung im Zusammenhang mit den 144 Warnungen, die wegen Tieren in der Nähe der Gleise eingingen.

Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen betont, wie wichtig es ist, dass Menschen, die sich in der Nähe von Eisenbahnstrecken aufhalten, ihre Haustiere an die Leine nehmen. Außerdem ist es wichtig, dass die Tiere korrekt eingezäunt sind.

Neben den in Belgien heimischen Tieren sind auch einige exotische Tiere wie Strauße, Lamas und Kängurus in Unfälle auf dem belgischen Schienennetz verwickelt gewesen.