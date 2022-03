Strade Bianche: Lotte Kopecky gewinnt ihren ersten Rad-Klassiker in Italien

Lotte Kopecky überquerte die Ziellinie dieses Klassikers mit zum Himmel erhobenen Armen. Nach dem größten Sieg ihrer Karriere war die 26-jährige Antwerpenerin überglücklich. "Ich glaube, heute war es perfekt. Ich kann es nicht glauben", sagte sie nach ihrem Sieg ins Mikrofon und betonte, dass ihre Teamkolleginnen hinter ihr standen.

Auf die Frage, ob sie zuversichtlich gewesen sei, Annemiek Van Vleuten im Sprint zu schlagen, antwortete die belgische Meisterin ganz klar: "Nein, ich war nicht zuversichtlich. Das hat man letzte Woche gesehen. Ich hatte heute ein gutes Gefühl. Ich wusste, dass die Person, die ich verfolgen musste, Annemiek war. Am Anfang (des Schlussanstiegs) musste ich sie ziehen lassen, dann weiß ich nicht, was in meinem Kopf passiert ist, aber ich bin weitergefahren. In der ersten Rechtskurve ging ich an ihr vorbei, in der nächsten Kurve überholte sie mich wieder. Es war ein langer Sprint bis zur letzten Kurve. Ich wusste, dass man in der letzten Kurve an der Spitze sein musste. Ich hatte das