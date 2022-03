42 Autobahnbaustellen in Flandern werden 2022 für Verkehrsprobleme sorgen

„Wir raten jedem, der sich mit dem Auto fortbewegen muss oder will, erst die Situation auf den Routen, denen er folgen möchte, zu prüfen“, so eine Mitteilung von Touring angesichts der großen Zahl an Baustellen auf den Autobahnen in Flandern in diesem Jahr.

12 der 42 Baustellen sind in den Augen von Touring besonders stauanfällig: Arbeiten entlang der E17 und der E34, am Antwerpener Ring bzw. an den Baustellen zur Oosterweel-Verkehrsverbindung, an der E313, entlang der E40 zwischen Brüssel und Ostende, am Autobahnkreuz R8/A19 in Aalbeke bei Kortrijk in Westflandern und am Viadukt von Vilvoorde in Flämisch-Brabant am Brüsseler Ring. Letztere Arbeiten können laut Landesregierung und Touring gut und gerne einige Jahre lang dauern.