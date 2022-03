Antwerpens Bürgermeister De Wever: „Die Ukrainer sind unsere Brüder und Schwestern. Wir müssen sie aufnehmen.“

Bart De Wever sagte auch im Hinblick auf eine gewisse Spannung in der Kirche - viele Ukrainer werfen Europa eine zu große Zurückhaltung im Krieg gegen die Russen vor, dass er sich in die 1940er Jahre zurückgesetzt fühle: „Das wir so etwas in Europa noch mitmachen müssen…“

Der Antwerpener Bürgermeister sprach dazu einige versöhnliche Worte: „Dies sind Europäer, das sind unsere Brüder und Schwestern. Alle, die flüchten, müssen wir aufnehmen. Am besten kollektiv. Es sind schon Busse mit Ukrainern in Flandern angekommen, die in Malle aufgenommen wurde, doch noch herrscht Chaos.“

Inzwischen kündigte Bischoff Bonny an, dass die Sint-Pieter- und Sint-Petrus-Kirche an der Amerikalei allen ukrainischen Gläubigen offenstehe, damit diese beten kommen können. Die Ukrainer können dort auch auf Hilfe und Unterstützung zählen, so Bonny.