Corona-Barometer auf Code gelb: Welche Maßnahmen fallen weg und welche erst ab Freitag?

Ab heute, Montag, 7. März, braucht man in Belgien keine Mundmaske mehr für den Besuch einer Gaststätte, eines Konzerts oder einer Theateraufführung. Dies hat der Corona-Konzertierungsausschuss am vergangenen Freitag beschlossen. Mundmasken sind nur noch in einigen Fällen erforderlich. Einige Maßnahmen aber ändern sich erst ab dem kommenden Freitag.