Das Rote Kreuz in Flandern hat bereits 1,23 Mio. € an Spenden für die Ukraine eingenommen

Das Rote Kreuz in Flandern hat inzwischen 1 Mio. € an Spendengelder an das Internationale Rote Kreuz für die Ukraine-Hilfe weitergeleitet. Diese Summe setzte sich aus 250.000 € an Eigenmitteln und aus 750.000 € an neuen Spenden zusammen.

Mit diesen Mitteln werden Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Material zur ersten Hilfe für die Ukraine finanziert. Weitere Gelder nutzt das Rote Kreuz auch für die Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen hier in Flandern.

Das „Konsortium 12-12“ setzt sich aus dem Roten Kreuz von Belgien, aus Caritas International in Belgien, aus Handicap International, Ärzte der Welt, Oxfam Belgien, Plan International und Unicef Belgien zusammen. Das Spendenkonto von „12-12“ lautet BE 19 0000 0000 1212.