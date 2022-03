Der Verband der flämischen Pflegeeinrichtungen stellt Serviceflats für ukrainische Flüchtlinge bereit

In den verschiedenen Pflege- und Seniorenheimen in Flandern und in der Brüsseler Region, die Vlozo angeschlossen sind, haben derzeit zahlreiche freie Wohnungen und Flats aus dem Bereich betreutes Wohnen, die sie gerne für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellen.

Vlozo teilt mit, dass es sich dabei derzeit um mehrere Hundert Serviceflats und Zimmer handelt, in denen sowohl Familien, als auch Einzelpersonen untergebracht werden können.

Allerdings braucht der Verband dazu die Zustimmung vom flämischen Gesundheitsministerium, denn offiziell sind diese Wohnungen lediglich für Senioren über 65 Jahren zugelassen.

Doch auch unter den Bewohnern selbst sind Befürworter für die Aufnahme von Flüchtlingen in den freien Räumen. Nicht selten handelt es sich dabei um hochbetagte Personen, die selbst noch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben und die wissen, wie es ist, Heimat zu verlieren…