Filmfestival Ostende: Lifetime Achievement Award für den Sänger Arno

Arno (Hintjens) ist Ehrenbürger von Ostende und seit 2007 hat er auch einen Stern auf dem dortigen Walk Of Fame am Seedeich. Jetzt bekam er seinen wohlverdienten Lifetime Achievement Award und dies unter großem Applaus der geladenen Gäste aber auch der Menschen aus seiner Stadt.

Arno ist seit mehr als 40 Jahren in der Musikszene aktiv. Zuerst sorgte er mit seiner Bluesband TjensCouter für Furore und später mit der Band TC Matic. Doch erst als Solokünstler wurde er wirklich europaweit bekannt. Arno, ein bekennender Europäer, leidet seit einiger Zeit an Bauchspeichendrüsenkrebs, doch das hält ihn nicht davon ab, noch Konzerte zu geben.

Erst kürzlich spielte er mehrere Male in der AB in Brüssel und im Kursaal in seiner Heimatstadt Ostende. Ein Fan sagte am Sonntag am Roten Teppich: „Ostende kann stolz auf Arno sein und damit ganz Belgien…“