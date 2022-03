Fußball: Union bleibt weiter oben, Eupen scheint sich zu retten und in Gent fällt ein symbolisches Tor

Union führt die Tabelle nach dem 30. Spieltag mit 67 Punkten weiter an, gefolgt von Titelverteidiger Club Brügge mit 60 Zählern. Die „Blau-Schwarzen“ hatten am Wochenende mit 0:5 beim Auf- und wohl auch Absteiger RFC Seraing gewonnen. Antwerp bleibt nach dem 2:1-Sieg im Lokalderby gegen den Tabellenletzten Beerschot Dritter und Rekordmeister RSC Anderlecht ist Vierter nach einem ungefährdeten 3:0 gegen den KV Ostende.

Fünfter in der Tabelle ist KAA Gent. Beim Heimspiel der „Buffalos“ gegen Zulte Waregem gab es den Hühnerhaut-Moment des Spieltages, als der Ukrainer Roman Bezus in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. Sein Jubel war kräftig aber angesichts der Lage in seinem Heimatland auch traurig, seine Mitspieler waren gerührt und die Fans beider Mannschaften in Stadion wussten ganz genau, was sie da gerade erlebt hatten…

Klassenerhalt für Eupen?

Gent steht in der Tabelle mit 52 Punkten vor KV Mechelen und dem SC Charleroi mit jeweils 47 Zählern. Charleroi und Standard Lüttich erzielten im wallonischen Regionalderby keine Tore und vor allem die „Rouches“ bringt das im Kampf um die Teilnahme am Play Off I nicht viel weiter.

Racing Genk ist in der Tabelle mit 45 Punkten 8. vor Cercle Brügge mit 40 Zählern. Im Spiel gegeneinander gab es am Samstag ein 2:2-Unentschieden. Die AS Eupen hat mit dem 3:1-Sieg gegen OHL Löwen 32 wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geholt. Für die Ostbelgier war dies der erste Sieg in fast 3 (!) Monaten. Eupen steht jetzt mit 31 Punkten auf Rang 15 vor Zulte Waregem und den akut abstiegsbedrohten Mannschaften aus Seraing (23 Punkte) und Beerschot (16 Punkte).