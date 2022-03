Hilfsaktion für die Ukraine geschockt: Männer wollen "schöne, intelligente und gepflegte Frauen" aufnehmen

Andy de Schipper, der Initiator der Aktion, reagierte völlig aufgelöst: „Es zeigt von hirnloser Geilheit, uns als Dating-Agentur zu missbrauchen!“ Die Facebook-Gruppe „Unterstützt Ukraine“ („Steun Oekraïne“) von De Schipper hat inzwischen rund 3.000 Follower und er sucht darüber auch nach möglichen Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge. Inzwischen ist er selbst auch schon zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren, um Flüchtende von dort aus nach hier zu bringen.

Inzwischen, so Andy de Schipper, erhalte er auch über seine private Facebook-Seite Anfragen von Männern, die wohl auf der Suche nach ukrainischen Frauen sind, wie er gegenüber dem VRT-Sender Radio 2 erzählte: „Da sind sie aber bei uns an der falschen Adresse. Diese Frauen kommen gerade aus dem Krieg, sind dem Tod entkommen und dann sollte man ihnen so etwas nicht antun.“

Andy ruft jeden, der sich in dieser Hinsicht engagiert, solche Vorgänge zu melden. Er selbst konnte mit seiner Aktion bereits 200 Flüchtlingen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf besorgen: „Wir arbeiten mit Freiwilligen Social-Media-Managern, mit Ärzten und Anwälten oder mit Call-Zentren. Vorläufig ist das noch klein genug, um das über Telefon zu machen, doch wenn der Umfang zunimmt, dann wird es schwieriger, alle zu screenen: „Auf jeden Fall gibt es hier kein Mann-sucht-Frau oder Frau-sucht-Mann.“