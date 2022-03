Kehrtwende der Grünen? Groen und Ecolo schließen Laufzeitverlängerung für zwei Atommeiler nicht mehr aus

Die beiden grünen Regierungsparteien Groen und Ecolo scheinen angesichts der Entwicklung am Energiemarkt durch den Krieg in der Ukraine eine Laufzeitverlängerung der beiden jüngsten Kernreaktoren in Belgien nicht mehr aus. Eigentlich sieht ein Gesetz den kompletten Atomausstieg ab 2025 vor, doch langsam sieht alles anders aus…