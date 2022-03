Vize-Premierministerin De Sutter kritisiert die Rentenregelung für eingetragene Lebenspartnerschaften

Vize-Premierministerin und Bundesministerin für Verwaltung und für die staatlichen Unternehmen, Petra De Sutter (Groen - Foto), will, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft auch in der Rentenfrage mit der Ehe gleichgestellt wird. Bisher wird z.B. eine Hinterbliebenenrente nur an Eheleute ausbezahlt und dies hält die flämische Grüne für eine Diskriminierung.