Zwei Monate nach dem Baustopp: Arbeiten an der Oosterweel-Verbindung wieder aufgenommen

In der kommenden Woche werden auch die Arbeiten am Bauabschnitt Kennedy-Tunnel wieder aufgenommen. Der Staatsrat hatte die Bauarbeiten stilllegen lassen, als nach dem Aufkommen des PFOS-Skandals in der Nähe des 3M-Chemiewerks in Zwijndrecht bei Antwerpen Undeutlichkeiten in einigen technischen Berichten zu den Bauarbeiten Fragen aufgeworfen hatten.

Offenbar war PFOS-verseuchte Erde an Oosterweel-Baustellen vergraben worden und dies rief Fragen auf. Doch jetzt gelten angepasste und strengere Kriterien für den Umgang mit der kontaminierten Erde. Diese soll im Bereich der Bauzone verbleiben und nicht auf das Gelände des 3M-Werks gebracht werden, wo die eigentliche Verantwortung für den Umweltskandal liegt.