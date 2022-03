150 belgische Soldaten auf dem Weg nach Rumänien: Gemeinsame Übungen mit französischen Einheiten

Am Dienstag sind rund 150 belgische Soldaten vom Militärflughafen Melsbroeck in Flämisch-Brabant bei Brüssel in Richtung Rumänien abgeflogen. Sie wurden von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) und von Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) verabschiedet. Die belgische Abordnung wird im Nato-Land Rumänien verschiedene Trainings und Übungen gemeinsam mit französischen Einheiten absolvieren.