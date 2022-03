80 ukrainische Flüchtlinge in Maaseik: "Ihr Gepäck ist ihr einziges Hab und Gut"

Eine Frau aus Kinrooi in Limburg hatte den Bus in einer Privatinitiative gechartert und die Flüchtlinge wurden in der vergangenen Nacht von ehrenamtlichen Helfern und vom Roten Kreuz empfangen.

Die zahlreichen Helfer wollten den ukrainischen Flüchtlingen beim Ausladen ihres Gepäcks helfen, doch diese hielten an ihren Sachen fest und kümmerten sich selbst darum. Die wenigen Koffer und Taschen, die sie mit sich führten, war quasi deren einziges Hab und Gut, also alles, was von ihren früheren Leben in der Ukraine übriggeblieben ist.

60 dieser Flüchtlinge werden in und um den Ortschaften Maaseik und Kinrooi in Flämisch-Limburg untergebracht und 20 in den benachbarten Niederlanden auf der anderen Seite der Maas in der dortigen Provinz Südlimburg.