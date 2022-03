Auch belgische Unternehmen setzen ihre wirtschaftlichen Aktivitäten mit Russland aus

Das international operierende Unternehmen Unilin aus Westflandern, zu der der Laminathersteller Quick-Step gehört, setzt die Investition in zwei russische Werke aus, trotz einer erhöhten Nachfrage in Russland für solche Artikel. Auch der Heizungshersteller Jaga aus Diepenbeek in der Provinz Limburg beendete jetzt die Auslieferung von Heizungsinstallationen an russische und ukrainische Vertriebsgesellschaften.

Soudal aus dem westflämischen Turnhout, einer der größten Hersteller von Klebstoffen, Mastik und PU-Schaum in Europa, liefert derzeit nicht mehr an die beiden kriegsführenden Länder aus, auch wenn Russland ein wichtiger Markt für das Unternehmen ist und wenn dort eigentlich ein neues Vertriebs- und Fertigungszentrum geplant waren.

Das Stahlbauunternehmen Frisomat aus Wijnegem bei Antwerpen liefert nicht mehr an russische Kunden und Vertriebsgesellschaften aus. Das Unternehmen, das u.a. Regale für riesige Lagerhallen herstellt, hat sogar seine russische Webseite vom Netz genommen. Die industrielle Bäckereigruppe La Lorraine aus Ostflandern verzichtet in diesen Tagen auf den Bau einer neuen Fabrik in der Nähe von Moskau, bzw. setzt die entsprechende Investition zumindest temporär aus.