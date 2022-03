Abhängigkeit vom Gas: Belgiens Energieregulator CREG spricht sich gegen kompletten Atomausstieg aus

In den Augen der CREG sei die beste Lösung, die beiden jüngsten Atommeiler in Belgien, Doel 4 (bei Antwerpen) und Tihange 3 (bei Lüttich), weiter am Netz zu lassen, um die Energieversorgung zu versichern. Damit entspricht diese Behörde der aktuellen Tendenz innerhalb der belgischen Bundesregierung, inklusive der Grünen, die diese Möglichkeit inzwischen ebenfalls nicht mehr ausschließen.

Dazu muss allerdings das Gesetz zum Atomausstieg angepasst werden und es muss in die AKW bzw. in die beiden oben genannten Meiler investiert werden. Aber, davon hält Kraftwerksbetreiber Engie nichts, denn hier will man in Belgien keine Atomkraft mehr produzieren, da die Investitionen in die AKW und in deren Sicherheit zu teuer und zu aufwendig seien, so das Unternehmen vor einiger Zeit.