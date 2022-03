Belgiens Königspaar empfing die olympischen Medaillengewinner

Die belgischen Sportler, die bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine Medaille gewonnen oder ein olympisches Diplom erzielt haben, sind am Montagabend bei König Philippe und Königin Mathilde empfangen worden. Dabei entstanden originelle Bilder: Die Sportlerinnen und Sportler waren in gelb gekleidet, die Königin in rot und der König in schwarz und das ganze ergab die belgischen Landesfarben.