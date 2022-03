Corona in Belgien: Weiter Rückgang bei den Ansteckungen aber der R-Wert liegt wieder auf 1

Die tägliche Durchschnittszahl bei den neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 sinkt in Belgien im Wochenvergleich weiter deutlich. In den Krankenhäusern werden derzeit knapp 2.000 Covid-Patienten. Doch seit etwa einem Monat ist der R-Wert in unserem Land zum ersten Mal wieder auf 1 gestiegen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.