Ex-De Lijn-Bus mit Küche fährt aus Flandern in Richtung ukrainische Grenze

Carlo Herpoel aus Heule bei Kortrijk in Westflandern wird seinen alten De Lijn-Küchenbus auch für die Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge einsetzen. Ende März will er mit seinem Bus und mit Mitstreitern der Hilfsvereinigungen „Belgium Aid“ und „Feeding Humanity“ nach Rumänien fahren, um dort an der Grenze zur Ukraine für Flüchtlinge zu kochen.

Diese Großküche auf Rädern ist im Eigenbau entstanden und half auch bereits den Opfern der verheerenden Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 im Wesertal in der Provinz Lüttich mit warmen Essen. „Wir haben damals 2 Monate in Pepinster gesessen und rund 4.500 warme Mahlzeiten zubereitet und verteilt“, so Carlo Herpoel.

Herpoel und seine Kollegen von „Feeding Humanity“ planen ihren Einsatz vorher sehr genau, denn sie wollen nichts dem Zufall überlassen: „Wir ziehen auch in aller Deutlichkeit nicht in den Krieg, sondern wir helfen dort, wo die Flüchtlinge schon in Sicherheit sind.“

Carlo kann noch Hilfe gebrauchen und zwar in Form von Lebensmittel- und Getränkespenden, doch auch finanzielle Unterstützung ist willkommen. Informationen bietet die Webseite www.facebook.com/BelgiumAid.

Übrigens ist auch die Vereinigung „Feeding Humanity“ keine unbekannte ehrenamtliche Vereinigung. Sie war schon in den illegalen Flüchtlingslagern in nordfranzösischen Dünkirchen im Einsatz und kocht derzeit auch für Flüchtlinge aus Syrien in Bosnien-Herzegowina. Carlos Bus firmiert unter dem Spruch „Ich gehe dahin, wo Machtlosigkeit zuschlägt.“