Flanderns Jungbauern protestieren gegen die Stickstoff-Politik der Landesregierung

Stickstoff hat negative Auswirkungen auf die Natur. Das wissen auch die Landwirte. Doch sie fühlen sich ins Visier genommen und glauben, dass sie am schwersten von den Einschränkungen, die ein deutliches Reduzieren des Stickstoffausstoßes mit sich bringt, betroffen sind und dass nur sie verantwortlich gemacht werden.

Deshalb zogen sie mit Traktorenkolonnen in drei flämische Ortschaften, nämlich nach Brasschaat in der Provinz Antwerpen (Video oben), wo Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) lebt, nach Genk in der Provinz Limburg, wo Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) zuhause ist und nach Torhout in Westflandern (Video unten), wo Landwirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V) wohnt.

Die Landwirte, vor allem die Jungbauern, befürchten, dass diese Regelungen zur Reduzierung des Stickstoffausstoßes ihre Existenz ruinieren werden und dass sie ihre Höfe schließen müssen oder dass sie enorme Mittel in eine Modernisierung ihrer Anlagen investieren müssen, die sie nicht wirklich finanziert bekommen. Sie sehen ihre Zukunft dadurch nicht besonders rosig, sondern eher dunkel. Deshalb sind ihre Protestzüge denn auch als Trauerzüge angemeldet worden.