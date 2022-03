Flanderns Mediensektor lanciert einen Aktionsplan gegen grenzüberschreitendes Verhalten

Medienminister Dalle sprach am Montag bei der Vorstellung dieses Plans von einem „sehr deutlichen Signal aus dem Sektor“, der dringend einen „echte und deutliche Kulturveränderung“ brauche. Nach einigen für Aufsehen erregenden Fällen in den letzten Jahren, wie der Fall des TV-Produzenten Bart De Pauw, der mehrere Frauen aus dem Medienbereich belästigte, war ein solcher Plan notwendig, so der flämische Christdemokrat: „Das Engagement aller Mitspieler ist wichtig, um so etwas nicht mehr vorkommen zu lassen, um gemeinsam eine Faust zu ballen gegen grenzüberschreitendes Verhalten. Genau darum finde ich es so wichtig, dass diesem Plan auch wirklich aus dem Sektor heraus eine Form gegeben wurde.“