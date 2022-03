Russischer Tanker trotz ethischer Bedenken von Hafenarbeitern in Zeebrügge entladen

Die Hafenverwaltung von Zeebrügge richtet jetzt einen Apell an die Europäische Union, so schnell wie möglich einen Beschluss zum Umgang mit russischen Schiffen in europäischen Häfen zu fassen. Jetzt, da russische Tanker in britischen Häfen nicht mehr anlegen dürfen, suchen sie nach Ausweichhäfen in der Nähe - Häfen, wie z.B. Dünkirchen in Nordfrankreich oder Zeebrügge in Belgien.

„Es kann nicht sein, dass individuelle Häfen die Volumen aus Russland einfach anderen Häfen weitergeben. Die Europäische Kommission muss beschließen, ob ein Embargo nötig ist oder nicht und ob ein solches Embargo für das Schiff, für die Flagge des Schiffs oder für die Ladung gilt“, so Zeebrügges Hafen-CEO Tom Hautekiet.