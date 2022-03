Unternehmer-Taskforce befasst sich mit den wirtschaftlichen Problemen für belgische Firmen im Ukrainekrieg

Einige belgische Wirtschaftsbereiche spüren inzwischen schon entweder direkt oder auch indirekt die Folgen des Kriegs zwischen der Ukraine und Russland sowie der Sanktionen gegen den russischen Aggressor. Dazu gehören laut VBO die Lebensmittelindustrie, die Landwirtschaft, der Großhandel, das Baufach und die Holzindustrie sowie der Bereich (Hoch)Technologie und der Transport- und Logistiksektor.

Die Probleme, auf die die Unternehmen stoßen, betreffen in erster Linie zwei Bereiche. Zum einen die direkten oder Handelsbeziehungen mit und die wirtschaftliche Aktivitäten vor Ort in der Ukraine oder in Russland und zum anderen indirekte Folgen, wie höhere Rohstoff- und Energiepreise oder auch eine Unterbrechung der Lieferung von Gütern und Waren, wie z.B. Bauteile oder bestimmte Materialien.

In einer ersten Phase soll die Taskforce die Lage in allen Aspekten analysieren, um danach adäquat reagieren zu können. Zu den Aufgaben der Taskforce gehört auch eine Sensibilisierung von Politik, Verwaltung und Behörden in dieser Materie, denn die Folgen des Krieges haben direkte Folgen auch auf Wirtschaft und Gesellschaft in Belgien selbst: Inflation, sinkendes Wirtschaftswachstum, ein Rückgang von Investitionen…