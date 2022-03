"1985", eine VRT- und RTBF-Co-Produktion über die Killer von Brabant, für das Festival "Cannesséries" nominiert

„1985“ ist die Geschichte von drei Hauptpersonen: Ein junger Mann, dessen Schwester und dessen bester Freund. Marc, Franky und Vicky sind unzertrennlich, doch sie geraten mitten ins Zentrum eines Sturms, nach dem die Killerbande von Brabant brutale Überfälle verübt, die nicht aufgeklärt werden. Die Geschichte beruht auf tatsächlichen Geschehnissen. Marc und Franky (Foto oben) sind Rekruten bei der damaligen Gendarmerie, doch ihre Ideale kollidieren mit denen von Vicky, die an der Freien Universität Brüssel (VUB) Jura studiert.

In der zweisprachigen Serie „1985“ spielen sowohl frankophone, als auch niederländischsprachige Schauspieler aus Belgien mit. Interessant ist, dass diese Reihe die erste Co-Produktion der beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Belgien (VRT - unser Haus und die frankophone RTBF) ist, die sich an ein Erwachsenenpublikum richtet. Die Dreharbeiten wurden bereits Ende 2021 abgerundet, doch zu sehen sein wird „1985“ erst 2023 - gleichzeitig auf beiden Sendern.

Das Drehbuch stammt von Willem Wallyn, der die Reihen „All of us“ und „De 16“ (eine fiktive Serie zum belgischen Regierungssitz in Brüssel an der Wetstraat 16) geschrieben hat und Regie führte Wouter Bouvin. „1985“ wurde vom Produktionshaus Eyeworks in Co-Produktion mit VRT und RTBF realisiert. Die kreative Begleitung des Projekt lag in Händen des Regisseurs Stijn Coninx, der mit „Niet schieten“ („Nicht schießen“) bereits einen Kinofilm über die Bande von Brabant gedreht hat.