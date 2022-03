Drei britische Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg bekommen ein Grab mit ihrem Namen

Die Gräber von Sapper Stanley Evelyn Barnden, von Lance Corporal Owen James Munday und von Private Leonard George Holiday wurden in dieser Woche über 100 Jahre, nach dem sie auf den flämischen Schlachtfeldern ihr Leben ließen, mit Namen versehen.

Bisher lagen die drei britischen Soldaten in namenlosen und anonymen Gräbern, doch jetzt konnten sie nach langen und intensiven Nachforschungen noch identifiziert werden. Die ersten Hinweise und Belege für die Namen von Korporal Munday und von Soldat Holiday wurden von dem belgischen Studenten Michiel Vanmarcke geliefert, der diese im Rahmen einer Studienarbeit entdecken konnte.

Für die drei Gefallenen wurden jeweils auf den westflämischen Soldatenfriedhöfen, auf denen sie begraben sind, Messen gehalten: Auf dem Kandahar Farm Cemetery in Nieuwkerke sowie auf den Soldatenfriedhöfen von Heestert und Vichte. Nick Sharpe, Kaplan des Vierten Bataillons des Princess of Wales's Royal Regiment, las jeweils diese Messen am Dienstag.