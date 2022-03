Ein Jahr nach dem Hacken von SKY ECC: Hunderte Akten und verhaftete Verdächtige

Nach einer Meldung der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel hat das Hacken von SKY ECC auf internationaler Ebene auf Ermittlungs- und Fahndungsebene in Belgien einiges in Bewegung gebracht. So konnte bereits 118 seit über einem Jahr laufenden Ermittlungen neue Elemente zugefügt werden.

Daneben wurden alleine in unserem Land 276 neue Dossiers eröffnet und 888 Verdächtige festgenommen werden, von denen sich viele in Untersuchungshaft befinden.

Im Zuge der neuen Ermittlungen, die in erster Linie den internationalen Drogenschmuggel z.B. über den Hafen von Antwerpen betreffen, konnten 90 Tonnen Drogen, mehrheitlich Kokain, beschlagnahmt werden, was einem Straßenverkaufswert von rund 4,5 Mia. € entspricht.

Nebenbei wurden auch Gelder und Besitztümer im Wert von rund 60 Mio. € beschlagnahmt, darunter Luxusautos (Video oben).