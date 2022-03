Flämischer Veranstalter gibt Frauen im Fall des Sieges in einem Radrennen das gleiche Preisgeld wie Männern

Beim Exterioo Womens Classic Brugge - De Panne werden also auch den Frauen die gleichen Preisgelder ausgezahlt, wie den Männern. Dieser Trend scheint sich in Flandern durchzusetzen, denn auch die Flandernrundfahrt und Nokere Kurse werden dieses Jahr so verfahren, wie sie kürzlich bekanntgaben.

Belgiens Landesmeisterin Lotte Kopecky (Foto unten) ist begeistert von diesem Trend bei den flämischen Radsportklassikern: „Das ist eine enorm gute Nachricht für den Frauenradsport, denn auch die Exterioo Womens Classic Brugge - De Panne gleichen die Preisgelder denen der Männer an. Das ist eine fantastische Meldung am Tag nach dem Frauentag!“